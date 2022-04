Isabelle MARTINS

Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, j’exerce en tant qu’avocat collaborateur depuis quatre ans au sein d’une structure individuelle dont les matières prédominantes sont le droit de la construction, le droit immobilier (copropriété, télécoms), le droit de la famille et le droit du travail.



Au cours de ces quatre années d'exercice au sein d'un cabinet d'avocat spécialisé, la gestion autonome et complète des dossiers a renforcé mes compétences dans le domaine du contentieux. De surcroit, la rédaction de multiples consultations destinées à des clients non juristes m'a offert l'opportunité d'apprendre à adapter un discours purement juridique pour mieux répondre à leurs attentes.



Concomitamment à mes études, j'ai évolué au sein de différentes structures dans lesquelles j'ai eu l'opportunité d'acquérir les réflexes professionnels attendus et indispensables. Mon cursus hétérogène m’a conduite à acquérir un profil polyvalent et une capacité d’adaptation et d’écoute certaine mettant en exergue mon autonomie, mon organisation, ma réactivité et ma rigueur dans la gestion des contentieux et des attentes des clients, et le travail en équipe.



Actuellement en poste, je serai disponible à partir du 14 janvier 2013, et recherche activement un poste dans le monde de l'entreprise.



Après avoir exercé plus de dix ans au sein de cabinets d'avocats, je souhaite aujourd'hui intégrer une société qui m'offrirait l'opportunité de mettre en application au service d'une seule et même entité la pratique et les connaissances acquises, et, ainsi, exercer dans le monde de l’entreprise que j’ai eu l’opportunité de côtoyer pendant plusieurs années en tant que juriste d’abord, et avocate ensuite.