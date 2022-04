Isabelle MARTINS

Les objectifs de la supply chain que j'exerce :accroître les performances globales de l'entreprise, permettre son développement, assurer sa pérennité, satisfaire ses clients et ses actionnaires dans le respect de ses engagements et de ses valeurs.



Je m'adresse aux entreprises qui reconnaissent la montée en puissance de la Supply chain tant comme une arme de conquête que comme un levier d'optimisation et de rentabilité. Cette supply chain n'est plus au service de la stratégie. Elle fait partie de la stratégie.



20 ans d’expérience dont 10 ans en supply chain industrielle

Mes points forts: Management, amélioration continue, achats, commercial

Secteurs d'activité: dispositifs médicaux, industrie automobile, agroalimentaire, atelier mécanique..

Périmètre de l'approvisionnement (dont les achats) à la livraison client



Mes compétences :

Logistique

Achats internationaux

Achats groupés

Management d'équipe

Formation professionnelle

Conduite de projet

Gestion sous traitance

Achat

Automobile

Supply chain

Industrie

Responsable logistique

Lyon