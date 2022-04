Isabelle MARTY

Projet de reconversion professionnelle en qualité de formatrice pour adultes (formation des assistantes aux appels d'offres et à la sous-traitance).



30 ans d'expertise, essentiellement dans le BTP et sur chantiers :

1/ Mise en place de plusieurs secrétariats

2/ Appels d'offres en groupement

2/ Demandes d'agrément

3/ Contrats de sous-traitance

4/ DICT

5/ Suivi des permissions de voirie

6/ Gestion des profils sous Bati Vigie

7/ Organisation d'évènements

8/ Réservation de billets d'avions, hôtels, salles de réunions...

9/ Etats péparatoires de paie

10/ Suivi des congés payés et des RTT

11/ Suivi des visites médicales

11/ Pointage du personnel et du matériel

Bonne connaissance du Code des Marchés Publics



Mes compétences :

Création de site web

Secrétariat

Réponse aux appels d'offres

Sous-traitance

DICT

Demandes d'agrément