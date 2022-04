Isabelle MASSON

Et si nous travaillions ensemble !

Mon parcours m'a permis d'acquérir la connaissance du fonctionnement et des contraintes d'un établissement pharmaceutique. Mon expérience du laboratoire me permet en effet d'apporter pertinence et crédibilité à la fonction Assurance Qualité.

Au quotidien je mets en pratique mes capacités à prioriser, décider ou alerter en fonction des problématiques.

J'apporte mon expertise et mets à profit ma compétence d'organisation sur des domaines aussi variés que l'audit, la formation, la charte de la visite médicale, la qualité produit...



Mes compétences :

Amélioration Continue

Anglais

Anglais professionnel

Immunologie

Virologie