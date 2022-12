David CANAUD

Expert fonctionnel ERP (SAP) et CRM (salesforce, Veeva..): spécification des besoins fonctionnels, traitement incidents et évolutions, documentation, recettes, formations. Contribution à de nombreux projets autour du processus order to cash. Préparation audit pharma (SOD, SOA, certification SAP, GxP). Certifications ITIL, Veeva



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP

SAP Sales and Distribution

Formation

Service client

Certification ITIL

AMOA

Sales Force

Certifiction Veeva administrator

Audit

Salesforce