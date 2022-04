Isabelle MATTEI

Mon parcours professionnel m’a permis d’appréhender des secteurs et métiers très variés comme la recherche nucléaire, l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, la logistique, et la maintenance industrielle.

J’ai commencé à manager en sortant de l’école, puis j’ai alterné des postes de chef de projets avec de postes plus terrain comportant soit du management direct, soit du management indirect.

Ma première mission de manager a commencé dès mon premier poste. Ce fut une expérience très riche complétée par une formation qui reste pour moi une référence.

A travers cette expérience et en observant autour de moi, j’ai pu constater comme il pouvait être difficile, certain jour, de gérer une équipe. Face à une situation délicate ou difficile j’ai eu la chance de pouvoir parfois échanger les avis et expériences de collègues ou d’amis.

D’autres fois, j’ai ressassé une question dans ma tête jusqu’à en trouver une solution, et là j’aurai souhaité pouvoir avoir un autre point de vue.

Certes le manager a un rôle de décideur et doit trancher, mais auparavant, il peut être utile de confronter ses réponses avec d’autres personnes.

Dans mon parcours et aussi à travers des témoignages ou encore l’actualité, il m’a semblé essentiel d’aider les managers qui sont parfois isolés, à gérer leur équipe dans un monde en perpétuel changement.

Aujourd’hui, j’ai décidé de mettre en place un site qui j’espère apportera une réponse aux nombreux managers qui en ressentent le besoin.



AinsiArray est accessible à tous les managers internautes depuis le 29 Avril 2014.

N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour visiter le site, à rejoindre le Réseau des Managers. Si vous le pouvez, merci de diffuser l'information autour de vous.Un des défis sera d'arriver à atteindre i tous les managers même les plus isolés qui ne sont pas trés présent sur le web et dans les réseaux.

Merci par avance pour votre support.

Isabelle



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Formation

Recrutement