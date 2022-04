Isabelle MAUBERT

Bonjour



De formation BTS Secrétaire de direction, j'ai passé 19 belles années au sein du Groupe POINT P,



Embauchée comme Secrétaire de direction du DRH, j'ai ensuite évolué vers d'autres missions, au siège national, puis en région où j'étais principalement en charge du recrutement (postes non cadres) et du dossier d'embauche des nouveaux entrants.



Plusieurs changements de direction dans mon Entreprise, ainsi qu'une forte envie d'autres horizons m'ont conduit à un tournant dans ma vie professionnelle. Mon conjoint partageant cette envie, nous avons décidé de nous lancer ensemble dans la restauration, avec comme objectif de tenir une crêperie.



Pendant un an, nous avons mûri notre projet. Nous avons beaucoup échangé avec des professionnels de cet univers, visité plusieurs affaires, effectué les formations et stages que nous estimions nécessaires.

Notre choix s'est porté sur une crêperie située dans les Pyrénées Atlantiques, qui était fermée depuis un an.



6 ans et demi après, on peut dire que nous avons réussi notre challenge. Notre CA HT est passé de 88 800 Euros en 2011 à 132 000 en 2016. Nous tenons cette crêperie à deux, avec l'aide d'un saisonnier pendant la belle saison. Nos valeurs sont la qualité (de l'accueil, des ingrédients) la simplicité, la rapidité de service. Nous souhaitons tout simplement que nos clients (qui sont à 80% des locaux) passent un bon moment dans notre établissement et se régalent de ce que nous leur proposons.



Mais aujourd'hui, ne souhaitant pas tomber dans la routine, j'aspire à un changement. Ma crêperie est en vente. J'aimerais retrouver un rythme de travail dans la journée, au sein d'une équipe, dans une Entreprise dynamique.

Je pense pouvoir apporter à un employeur des atouts tels que sérieux, fiabilité, bon sens, envie de m'investir, discrétion, bonne résistance.



Mobile sur le département des Pyrénées Atlantiques, je suis à l'écoute de toutes propositions qui vous semblerait correspondre à mon profil.