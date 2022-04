Isabelle MAUBERT

Secrétaire de formation, ma polyvalence et mon autonomie m'ont permis d'acquérir de l'expérience dans les domaines de l'assistanat de direction, l’assistanat commercial, la facturation clients et le recouvrement.



Polyvalence et adaptabilité à tous les secteurs d’activité.



MES COMPÉTENCES

* Accueil/renseignement physique et téléphonique, aisance relationnelle, gestion du stress, secrétariat, rédaction de documents, organisation d'agenda et déplacements, mise à jour de tableaux de bord.

* Traitement commercial : Base de données clients et prospects, commandes, gestion des litiges.

* Traitement administratif des achats fournisseurs : Gestion articles et comptes fournisseurs, organisation transports et suivi des livraisons, validation des documents de réception et de sortie de matériel, règlement fournisseurs.

* Traitement de la facturation et du recouvrement clients en direct et avec une société d'affacturage : suivi et ventilation des règlements, lettrage des comptes clients, recouvrement.

◆ Outils logiciels : SAGE, EXCEL, WORD

◆ Anglais en cours de formation (Wall Street Institute)



