Emmanuel MAUBERT

Près de 12 ans d’expérience en gestion d’activités et d’équipes R&D, enrichis de 8 ans d’expérience en développement technique et gestion de projet sur des systèmes électroniques embarqués. Une expérience multi-secteurs : Automobile, Ferroviaire, Aéronautique, Mobilité/Off-Road, Telecom, Marine et Grid/Energie.



Mes compétences :

Gestion d’équipes pluridisciplinaires & multisites

Gestion de projets à fortes contraintes

Déploiement processus de développement

Définition et mise en place de tableaux de bord

Construction, consolidation et suivi de budget

Communication interne

Communication externe

Leadership

Management

Recrutement

Ingénierie

International

Systèmes embarqués

Industrie

Encadrement d'équipe

Énergies renouvelables

Sûreté de fonctionnement

Méthode agile

Ecoute active