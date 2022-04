Isabelle MAUCLAIR

Je travaille sur des missions en tant que de chargée d'ingénierie pédagogique ou de chargée de mission formation, sur le bassin Lyonnais comme à distance. Discutons de vos opportunités et développons ensemble vos plus beaux projets !



Dynamique et résolument tournée vers l'avenir, j'aime approfondir, découvrir et m'investir sur tous les domaines en lien avec la formation professionnelle et la diffusion des connaissances. Je suis une passionnée des nouvelles modalités de communication, des nouveaux formats d'enseignements, du monde du digital.



Je propose aujourd'hui une expertise pédagogique combinée entre les avantages des formations enrichies par les nouvelles technologies et les apports du face à face.



Mes compétences :

E LEARNING

WEB 2.0

Gestion de projet

Conception e-learning (story board, synopsis)

Pilotage d'activité

Veille juridique et législative

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Accompagnement au changement

Évaluation de la formation

Gestion des compétences