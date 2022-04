Isabelle MAUGER

Au sein d une équipe de 8 consultants en RH (dont 2 Directrices Associées), j ai le plaisir d évoluer au sein d une structure internationale, ce qui me permet d échanger quotidiennement en anglais avec nos homologues (60 pays distributeurs) et le siège (Angleterre).

Principale interface entre les différents interlocuteurs (consultants/clients/service financier),

j administre les ventes et organise les formations inter et intra entreprises.



Rigoureuse et fiable, je participe à la rédaction et à la mise en place de contrats-cadres internationaux pour lesquels je coordonne l implémentation du système.

Curieuse et aimant élargir mes champs de compétences, je me suis documentée sur les appels d’offres afin de pouvoir y répondre de manière autonome. Cela a permis à mon entreprise de se positionner au sein des collectivités territoriales en remportant plusieurs marchés publics par an. En complément de la rédaction, je suis la bonne application des marchés.



Disponible et réactive j interviens auprès de nos clients pour répondre à l administration fonctionnelle des outils RH sur Internet (droits d accès, profils utilisateurs, rédaction des modes opératoires, commandes/livraisons des unités informatiques, gestion des stocks…).



Ayant le goût des chiffres, mes directrices me confient la réalisation des tableaux de bord mensuels et trimestriels destinés à notre siège en Angleterre. Je gère également l’intégralité de la facturation sur le logiciel Sage.





Mes compétences :

Informatique de gestion

Coordination logistique

Contrats internationaux

Management d'équipe

Appels d'offres

Esprit d'équipe

Sociable

Rigoureuse