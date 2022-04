Isabelle MEJEAN

Issue d'une formation BTS Tourisme, j'ai eu la chance de connaitre une première expérience professionnelle dans une entreprise au sein de laquelle il m'a été permis d'évoluer rapidement et d'acquérir de nouvelles connaissances dans des domaines très variés.

Cette polyvalence et cette richesse de connaissances m'ont permis par la suite de m'intégrer facilement dans deux nouveaux secteurs d'activité, dans lesquels j'ai pu m'épanouir malgré mon statut d'intérimaire.



Aujourd'hui je démarre une nouvelle aventure en tant que gestionnaire approvisionnement chez HOULES à Saint Etienne qui me donne l'opportunité de mettre à nouveau en pratique mes diverses compétences. Mon objectif est donc de m'intégrer rapidement dans cette société et de m'investir pour atteindre les objectifs qui me seront fixés.



Mes compétences :

Approvisionnement

Gestionnaire

Gestionnaire de flux

Logistique