Isabelle MERANGER

Fondatrice de la société Equivisio en 2013.

Equivisio facilite l'accès à l'enseignement équestre en mettant en relation des cavaliers et des coachs quelque soit leurs lieux géographiques. Plusieurs disciplines seront proposées, le dressage, le CSO, le reining, et l'éthologie.



Ce concept innovant apporte beaucoup d'avantages :

- suppression des risques liés au déplacement du cheval

- nombreux coachs

- Gain de temps

- utilisation simple

- Nouveaux clients

- Ecologique

- Rémunération sécurisée pour les coachs.



En attendant le lancement officiel, prévu à l'été 2014, nous vous proposons de vous pré-inscrire sur le site et rester informé des nouveautés.







