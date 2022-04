Isabelle MERCIER

Avec un master en marketing et une expérience significative auprès du client à comprendre ses attentes et ses besoins, je souhaite aujourd'hui redonner un élan à ma carrière et reconquérir le domaine du marketing.

Création de supports de communication, organisation d'évènements, mise à jour de site internet, ... sont des choses que j'aimerais retrouver dans mon quotidien.

Créative, organisée et faisant preuve d'un réel esprit d'écoute je souhaite mettre mes compétences du marketing et mes connaissances du client au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Relationnel avec les prestataires

Communication externe

Management

Merchandising

Gestion de projets

Gestion de priorites

Sens du contact

Qualité d'écoute