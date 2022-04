Isabelle MERCUI

La mission qui mobilise toute mon énergie : apporter à tous les acteurs de l’entreprise des solutions pratiques pour gérer le stress et améliorer la qualité de vie au travail.



Nous connaissons tous les dégâts que le stress engendre pour l'individu ainsi que le coût et la désorganisation que cela génère dans l'entreprise. Aussi, ne restez pas passif, mais agissez!



Je propose plusieurs modules de formations d’une demi-journée pour comprendre le phénomène physiologique et afin d’acquérir des outils pour remplacer les mauvaises habitudes par des nouvelles, accessibles à tous.



Mon expérience dans ce domaine est le résultat de mon parcours professionnel (plus de 20 ans en entreprise, essentiellement dans la mobilité internationale), de ma formation de sophrologue et d’enseignante de yoga.



Mon axe de travail se module en fonction du temps alloué et de la thématique à aborder.



Contactez-moi afin de me faire part de vos commentaires terrain, je serai heureuse de partager avec vous mon expérience !



Mes compétences :

International

Facilitatrice

Flexible

Relationnel

Dynamique

Pédagogie

Attentionnée