Isabelle MERLOT

160 Chemin d’Autréau

62780 CUCQ

Tél 07.81.20.76.30

Née le 11.12.1960

Mariée 3 enfants



CUCQ le







Madame, Monsieur,







J’exerce depuis environ 20 ans le poste de secrétaire dans l’entreprise d’ électricité – plomberie – chauffage de mon mari. Je souhaiterais poursuivre mon expérience professionnelle en intégrant une infrastructure de même envergure que la vôtre, et c’est pourquoi je me permets de vous soumettre ma candidature.



J’ai acquéris une expérience professionnelle, j’ai tiré rigueur, discrétion et autonomie et sens de l’organisation. De plus, je maîtrise l’outil informatique et possède un excellent relationnel, j’apprécie particulièrement le travail en équipe, et c’est en m’appuyant sur cette personnalité sociale que j’espère mener à bien les missions qui me seraient confiées.



Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations au cours d’un entretien.



Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.