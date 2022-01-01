Isabelle MERMET

Paris2001 - 2009GESTION DES DOSSIERS DE DROIT DE LA CONSOMMATION, DE LA CONCURRENCE, DE PROPRIETE INTELLECTUELLE:
CONSEILS EN AMONT AUX OPERATIONNELS DES SERVICES COMMERCIAUX ET CREATIFS POUR L'ELABORATION DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES, REDACTION ET SUPERVISION DES CONTRATS COMMERCIAUX CLIENTS,VALIDATION DES PROJETS AU TITRE DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE (DROIT DES MARQUES, DROITS A L'IMAGE, REDACTION DES CONTRATS DE PRESTATION ET DE CESSION DE DROITS DES FOURNISSEURS;
GESTION DES DOSSIERS DE DROIT SOCIAL ET DES RELATIONS DE TRAVAIL :
SUIVI DU DROIT SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE (EMBAUCHE, SORTIES, CONTENTIEUX PRUD'HOMMAUX, PROCEDURES DE RESTRUCTURATION, RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX : CE, CHSCT...)
GESTION DES DOSSIERS DROIT DES AFFAIRES :
REDACTION ET NEGOCIAITON DES CONTRATS CLIENTS, CONTRATS FOURNISSEURS, SUIVI DES CONTENTIEUX ET PRECONTENTIEUX.
GESTION DU DROIT DES SOCIETES :
TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
SUIVI DES ASSURANCES RC, PRO ET DOMMAGES.
MEMBRE DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE L'AACC.
BUREAU DE VERIFICATION DE LA PUBLICITE
- JURISTE
1997 - 2001JURISTE CONSEIL AU SERVICE TELEVISION DU BVP, ORGANE DE REGULATION DE LA PUBLICITE INTERVENANT EN AMONT ET EN AVAL EN TANT QUE CONSEIL DE SES ADHERENTS (REGIES, AGENCES DE COMMUNICATION ET ANNONCEURS).
ETUDE ET RECOMMANDATION DES PROJETS DE MESSAGES PUBLICITAIRES, TOUS SUPPORTS CONFONDUS, TRANSMIS POUR AVIS PAR LES ADHERENTS ET CONTROLE A PRIORI DE L'ENSEMBLE DE LA CREATION PUBLICITAIRE TELEVISEE.