Isabelle MESSAI

Dotée d'une formation généraliste d'ingénieur chimiste, je me suis spécialisée dans le domaine des matériaux polymères en effectuant un doctorat.

Après diverses expériences dans les domaines des biotechnologies et de la propriété intellectuelle, je souhaiterai évoluer vers des responsabilités de gestion de projets en intégrant un service PI.



Côté passion, j'adore la céramique!!!! Faisant partie d'une association, je peux laisser libre cours à mon imagination pour réaliser différentes poteries et les émailler selon mon bon vouloir!! Par ce biais, j'ai pu appréhender la formulation des glaçures et concevoir des émaux.

Si vous partagez la même passion que moi, écrivez moi!!



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Céramique

Chimie

Chimie analytique

Énergies nouvelles

Formulation

matériaux

Matériaux polymères

Physico Chimie

Polymères

Poterie

Propriété intellectuelle