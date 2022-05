Après avoir effectué un Doctorat de physique de la matière molle, je me suis tournée vers la propriété intellectuelle en suivant le cycle long "Brevets d'Invention" du CEIPI. Je travaille maintenant en tant qu'Ingénieur Brevets à Grenoble, et souhaite passer l'EQE et l'EQF dès que possible.



Mes compétences :

Propriété Intellectuelle

Physique

Mécanique