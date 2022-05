M-Héléna GONÇALVES-FARBOS

• Brevets:

Études de Brevetabilité

Procédures d’Examen et de Délivrance des demandes de Brevets auprès des différents offices: INPI, OEB, USPTO, Offices Japonais, Chinois, Coréen, Canadien, Russe, …

Extension à l’étranger

Collaboration avec les chercheurs



• Générales:

Gestion, Étude et Développement de projets

Management d’Équipe: Encadrement de techniciens, stagiaires et étudiants

Communications Orales en anglais et français

Rédactions Scientifiques avec respect des délais en anglais et français



• Scientifiques:

Veille Scientifique et Technologique: Belstein MDL, SciFinder, Cambridge Database, Web of Science

Chimie Organique et Médicinale – Chimie Organique-physique et Supramoléculaire Catalyse Asymétrique – Chimie Analytique



• Techniques:

Informatique: Microsoft Office, ChemDraw Pro, Isis Draw, Endnote, WinNMR

Méthodes d’Analyses: Spectroscopies RMN, de Masse et LC-MS; Dichroïsme Circulaire; Chromatographies HPLC et GC; Infra-Rouge; Ultra-Violet; Polarimétrie



• Langues:

Français / Portugais: bilingue

Anglais: très bon niveau – post-doctorat d’un an à Oxford

Allemand: débutante à réactiver