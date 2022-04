Isabelle MESSÉ

Plus de 25 ans d expérience dans le domaine de la vente. ( chaussures, textile , puériculture )



Actuellement , Responsable Magasin chez DISTRI CENTER je gère un équipe de 6 personnes

J ai pu toucher à tous les domaines de ce que propose cette enseigne RH., merch , la chaussure. ...

Je suis une personne qui a une attitude positive , et dans ma vie professionnelle ce qui me paraît essentiel c'est la cohésion d une équipe on avance mieux et efficacement ...et j atteins mes objectifs dans ces conditions .



Mes compétences :

Techniques de vente

Animation commerciale

Accompagnement

Fixer des objectifs et motiver une equipe