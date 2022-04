Isabelle METZGER - PESSIOT

Nos services d'audit et de conseil, d'expertise-comptable, gestion sociale, droit & fiscalité s'exercent auprès des entreprises et des organisations de l'économie sociale & solidaire (associations, fondations,...) et du secteur public/santé.

KPMG en région Est réunit 750 professionnels dans 28 bureaux des régions Alsace-Nord Franche-Comté, Lorraine et Champagne-Ardenne : c est le cabinet le mieux ancré sur le territoire.

Dans le Grand Est, j anime le marketing de nos différents segments, la communication interne/externe et j'accompagne la Direction Régionale, les Associés et le Management dans leur dynamique commerciale.

Pour mener à bien ces missions, je m'appuie sur une solide formation humaniste pluridisciplinaire et près de 25 ans d'expérience comme :

- consultant en agence conseil : Fleishman-Hillard, filiale d OMNICOM (groupe US)

- responsable de la communication de plusieurs entreprises françaises multinationales : Freyssinet (travaux publics, 70% du CA hors Europe, communication trilingue) et Assystem (société cotée, conseil en technologie dont j ai créé et structuré la direction de la communication, la coordination européenne et le lobbying professionnel) ;

- déléguée au développement d'une organisation professionnelle (fédération de l'ingénierie).



Mes compétences :

Pilotage Marketing & Communication

Développement de réseaux professionnels & B to B

Activation du changement dans les organisations

Business development

Energie

Intelligence économique