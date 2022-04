Isabelle MEYER

Directrice d'agence de Seltz, j'accompagne mes clients sur leurs missions de recrutement et de travail temporaire.

Forte d'une expérience de 12 années dans le recrutement et le conseil en ressources humaines, je suis à votre disposition pour échanger sur ces sujets qui me passionnent. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Management

Développement commercial

Recrutement

Fidélisation client