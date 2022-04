Isabelle MIGLIORE

Psychologue sociale & psychologue du travail après avoir été préventeur HSE et consultante auprès des CHSCT pendant 4ans, sur l'évaluation des conditions de travail, l'évaluation de la souffrance au travail et la prévention des risques, plus particulièrement la prévention des risques psychosociaux, avec une expérience variée de plus de 10ans dans des grands groupes industriels, je poursuis mes accompagnements en libéral.



Je traite ainsi toujours la prévention des RPS, la souffrance psychique, la qualité de vie au travail et l'insertion de personnes en situation de handicap.



L'accompagnement et la prévention des souffrances psychiques reste une de mes principales préoccupations.

J'ai déjà travaillé a l'insertion de personnes sourdes en milieu de production et me suis formée sur les handicaps visuels, les Hauts potentiels et les autistes asperger.

Chacun peut et doit avoir une place dans l'entreprise. A nous de leur donner les moyens de nous montrer tout ce qu'ils peuvent nous apporter.



Faisons de la différence une force!



Mes plus sur un plan professionnel : Formée sur le handicap, sur les situations conflictuelles, sur les relations avec les partenaires sociaux, à la psychologie du travail, à la PNL, au coaching et aux risques psychosociaux.



Mes plus sur un plan personnel : Empathique, fondamentalement positive, leadership.



Mes compétences :

Hygiène

Santé

Prévention des risques

Psychologie