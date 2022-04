Isabelle MILET

Mon expérience de responsable pédagogique est un atout que je souhaite apporter au service d’une entreprise.

Travaillant depuis plus de 20 ans dans la formation professionnelle, j’ai pu ainsi développer mes compétences en termes de conduite de projet, d’ingénierie pédagogique et de techniques en e-learning. J’ai également pu renforcer mes capacités de management au sein d’une équipe de 10 développeurs de formations et de 80 formateurs répartis sur tout le territoire national.

J’assure notamment les missions suivantes :

• Ingénierie pédagogique en formation professionnelle

• Conception et développement de formations ; définition et évaluation des besoins en formation ; développement de stratégies pédagogiques ; création d’outils en pédagogie ludique ; e-learning et blended

• Management, recrutement et formation de l’équipe pédagogique

• Gestion de l’éligibilité des formations auprès des différents OPCA, veille législative (réforme financement et qualité formation)

• Création de parcours de formations, mise en place et suivi du référentiel de formations et de compétences (CPF/CPA, certificat de connaissances et de compétences professionnelles, CQP…)

• Élaboration et conduite des projets de formation : audits et bilans, cahier des charges, contrat cadre de référencement, mise en place de produits adaptés en concertation avec les DRH, suivi satisfaction clients…

• Management de la qualité formation : outils de reporting, évaluation qualité et pertinence des dispositifs de formation

• Conception et animation de formations en coaching, pédagogie, conception de formations, formation de formateurs

Mes formations de psychothérapeute et de sophrologue sont un gain avéré pour le management d’une équipe et les relations inter-personnelles.

Esprit d’initiative, créativité, autonomie, travail d’équipe, capacité décisionnelle, sens de l’organisation, flexibilité, efficacité, capacité relationnelle et d’adaptation font partie des compétences clés que je veux partager.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

E-learning

Montage vidéo

Flexibilité

Travail en équipe

Conception-rédaction

Animation de formations

Ingénierie pédagogique

Formation professionnelle

Community management

Reporting

Organisation du travail

Ingénierie de formation

Formation continue

Chaîne éditoriale Opale

Blended

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Capacités oratoires

Esprit d'équipe

Sphinx

Management qualité formation professionnelle

Créativité

Management

Financement formation