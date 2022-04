Isabelle MILLET

Mon activité , pendant prés de 20 ans , en tant que Responsable Grands Comptes , au sein d' un laboratoire de taille internationale m' a beaucoup appris en raison du caratère varié de ce métier .



Grâce à cette fonction , j' ai acquis le sens des résultats et des challenges , ainsi que ceux de l'organisation et des priorités nécessaires à une bonne vision stratégique.

Impliquée régulièrement dans des actions de management opérationnel , j' ai pu appréhender sa complexité mais aussi toute sa richesse ; ainsi,

j' ai désormais une approche précise de la réalité d' une entreprise .

Par ailleurs , la performance des résultats n' aurait jamais été atteinte , sans une communication de bon niveau avec les décideurs et les leaders.

C'est avec grand plaisir que j' ai établi des relations de confiance avec les interlocuteurs externes et organisé de nombreuses réunions sur des thèmes ciblés par l' actualité : informations sur les produits , les stratégies thérapeutiques , le code des marchés , le passage à l' Euro .

Enfin , j' ai appris à vivre dans un monde particulièrement concurrentiel sans pour autant perdre les valeurs qui sont miennes .



Au siège social , sur l' année 2008 , j' ai exercé la fonction de Responsable Assurance Qualité et ai eu ainsi la possibilité d' élargir mon regard sur l' organisation des affaires scientifiques d' un grand groupe .



Les organisations actuelles exigent de nouvelles compréhensions et compétences ; j' ai alors choisi en 2009 ,la voie d' une formation .

C 'est la raison pour laquelle , je me suis inscrite à l' ESCEM Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours pour le " Mastère Spécialisé en Management de la Santé et des Industries Pharmaceutiques " accrédité par la conférence des grandes écoles . Les conférences sur les théories des organisations ont été des moments importants de reflexion , qui me donnent sans conteste des grilles de lecture très appréciables.

Le stage effectué dans le cadre de l'ARS Centre au sein de l'OMéDIT, me permet d'être dans l'actualité des nouvelles réformes de la santé, et d'avoir pour celles de l'Hôpital et de l'ARS, une vision en interne de leurs conséquences organisationnelles et managériales m'assurant ainsi une meilleure appréhension des processus décisionnels.



Prête pour une future aventure professionnelle constructive , je vous remercie pour l' intérêt que vous accordez à mon profil , en le parcourant.



Mes compétences :

Communication

Communication scientifique

Economie

Grands comptes

Management

Management opérationnel

Négociation

Pharmacien

Pharmacien responsable

Responsable grands comptes

Santé

T2A