Isabelle MILLON

Philosophe-Praticienne (animatrice d'ateliers philosophiques pour enfants et adultes), formatrice (enseignants, bibliothécaires, travailleurs sociaux), documentaliste, consultante, co-auteur de la collection L'apprenti-Philosophe aux éditions Nathan, co-fondatrice (avec Oscar Brenifier) et Directrice de l'Institut de Pratiques Philosophiques. Elle travaille principalement sur des projets dans les établissements scolaires: écoles primaires, collèges, lycées professionnels, enfants non francophones, enfants du voyage... Elle a également mené des ateliers philosophiques en Maison d'arrêt pendant deux ans, avec des mineurs et des femmes. Elle se rend régulièrement à l'étranger où elle conduit des ateliers et séminaires – à ce jour dans plus de vingt pays : Albanie, Algérie, Australie, Corée du Sud, Croatie, Burkina Faso, Espagne, Iran, Israël, Mexique, Niger, Palestine, Pérou, Russie, Turquie, Vietnam… ; elle participe également à de nombreuses conférences sur les « Nouvelles Pratiques Philosophiques » et la « Philosophie pour Enfants ».

Elle forme les enseignants, bibliothécaires, animateurs sociaux... à ces nouvelles pratiques. Avec l’IPP, elle a organisé le colloque international sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques qui s'est tenu au siège de l'Unesco à Paris en novembre 2006.



Ouvrages (co-écrits avec Oscar Brenifier, Philosophe)

- Philosopher avec les contes soufis, éditions Eyrolles, juin 2013

- Philosopher avec les contes bouddhistes, éditions Eyrolles, mars 2014

- Philosopher avec les contes zen, éditions Eyrolles, à paraître en juin 2014

- Learning to philosophize with Nasruddin Hodja, Tudem (Turquie)







