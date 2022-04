Isabelle MISANDEAU

Après une formation universitaire centrée sur la littérature et les métiers du livre, j’ai élargi mon champ d’actions à d’autres disciplines artistiques. Mon stage au festival d’arts et de littérature nordiques, Les Boréales, concrétisé par cinq années de CDD, m’a ouvert au théâtre, à la danse, au cirque… Cette expérience professionnelle m’a permis d’acquérir des compétences bien spécifiques dans la réalisation d’expositions, dans la programmation culturelle, dans la rédaction d’outils de médiation et de communication.

Cette première expérience dans le milieu culturel m’a également permis d’accéder au poste de chargé de mission en développement culturel pour 2angles, l’un des 6 Relais Culturels mis en place par la Région Basse-Normandie : installer au sein d’une ville de 13000 habitants des résidences de danse contemporaine, participer à la gestion de l’artothèque et aux résidences de plasticiens, développer les partenariats avec des structures aussi différentes que les écoles, la mairie, l’hôpital, les usines, sensibiliser le public à toutes formes d’art tout en développant la structure associative, porteuse de ces projets ! Beau challenge !

Après un an de beaux projets, j’ai suivi mon conjoint dans la région rouennaise. Avant de m’engager à nouveau dans l’action culturelle et la vie associative, j’ai repris un master2 enseignement et formation pour enrichir ma connaissance des outils de médiation pédagogique.

Passionnée par la vie associative et par toutes les formes artistiques, avide de découvertes et de rencontres, je me tiens à votre disposition…



Mes compétences :

Quarkxpress

Pack office

Conduite de projet

Supports de communication

Médiation

Librairie

Pédagogie par projet