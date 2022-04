Formatrice Indépendante en transport de marchandises et voyageurs et détentrice du BEPECASER mention groupe lourd . j'ai 15 ans d'expérience dans le transport ainsi que 6 ans en tant que formatrice monitrice transport. Je délivre et organise les formations telles que FIMO..FCO..TITRES PROFESSIONNELS..PERMIS TRADITIONNELS..



Mes compétences :

Pédagogue.Indépendante.