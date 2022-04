Isabelle MOEIJAERS

J'ai travaillée pendant de nombreuses comme puéricultrice dans les différentes structures de la petite enfance (crèches, prégardiennat, école maternelle).

Ayant envie d'appronfondir mes connaissances sur l'enfant et l'envie de créer ma propre structure, j'ai fait la formation directrice de maison d'enfants.



Toujours avec cet amour pour l'enfant, j'ai également fait d'autres formation et me suis perfectionner dans la discipline positive et parentalité positive.



Mes compétences :

Accompagnement parental

Gestion d'un groupe d'enfants

Gestion du personnel

Gestion administrative

Soins aux enfants

Travail en équipe

Sorties