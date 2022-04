Isabelle MOLINIER HERNANDEZ

33 ans et 10 ans d'expérience dans le domaine de la gestion para-hôtelière d'appartements.

De nature proactive et enthousiaste, je me révèle tant sur des actions commerciales (prospection, accueil des visiteurs, négociation...), administratives (support auprès des dirigeants, courriers, suivi des dossiers ...), de gestion (génération de facturation, suivi des paiements, dépôt de garantie...),de communication ( mise à jour site web, e mailing, mener une réunion)



Mes compétences :

Gestion Journalière De Centre De Profit

Commercialisation

Gestion Du Personnel

Facturation

Microsoft Windows

Linux

HTML

C++