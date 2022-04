Isabelle MOLLET

Madame, Monsieur,



A ce jour, je souhaite redynamiser ma carrière et mon parcours professionnel en intégrant une entreprise pouvant m’offrir des perspectives stimulantes. C’est dans ce contexte que j'intègre mon profil ici afin de proposer ma candidature en tant que responsable de magasins.

En effet, forte des compétences et responsabilités que j’ai développées au cours de mes différentes expériences, j’ai aujourd’hui une vision précise et une bonne maîtrise des qualités inhérentes au poste de responsable de point de vente. C’est pourquoi, je souhaiterais vivement rejoindre une entreprise où je puisse mettre à l'oeuvre l’ensemble de mes qualités professionnelles.

Convaincue que notre collaboration serait un succès, et espérant que ma candidature retienne toute votre attention, je me tiens à votre entière disposition pour tout complément d’informations.





Mes compétences :

Merchandising

Gestion

Management