Isabelle MONDY

Compétences administratives et juridiques :



-Rédaction de contrats et de documents de l’entreprise (notes juridiques, réponses aux appels d’offre…)

-Support et conseil des unités opérationnelles en matière juridique et contractuelle

-Réalisation de recherches/notes/analyses dans le domaine d'activité des unités (formation, procédure…)

-Défense des intérêts de l’entreprise et des assurés (négociations transactionnelles, contentieux…)

-Service clients aux assurés, aux courtiers, aux unités opérationnelles

-Reporting au responsable hiérarchique, aux responsables des unités et à la direction

-Veille juridique et information des collaborateurs sur l’évolution des textes / jurisprudence

-Participer au développement des process et des produits – amélioration des risques, rédaction

-Audit des unités opérationnelles

- Gestion et suivi de dossiers de sinistres (analyse des garanties, exercice des recours) phase précontentieuse et contentieuse

- Souscription, rédaction des polices d’assurance, des certificats d’assurance, renseignement des assurés

- Chargée d’études concernant notamment la mise en accessibilité des transports urbains aux personnes handicapées



Mes atouts / qualités sont les suivants :

- Adaptabilité,

- Ecoute,

- Réactivité

-Aisance rédactionnelle et relationnelle.

- Esprit de synthèse

-Curiosité professionnelle



Mes compétences :

Juriste

Rédaction contrats, défense des intérêts des entre

Support, service client

Audit, reporting