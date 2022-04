Isabelle MONJANEL

Sur nos marchés désormais 100% concurrentiels et en pleine mutation, nous avons choisi de nous réinventer et de proposer de nouvelles solutions à nos clients alliant le meilleur du papier et du numérique.

Pour cela, nous avons choisi 3 axes stratégiques :

1. L'innovation

2. L'esprit de service

3. La responsabilité sociale et environnementale.

Cela concerne aussi bien la relation d'affaires, la communication commerciale, les services de proximité, la logistique et l'international.

Nous développons donc un ensemble de nouveaus services autour de notre métier historique de distribution du courrier qui apportent de la valeur à vos échanges physiques ou dématérialisés.

Dans ce cadre je suis actrice de cette transformation, notamment en vous proposant de développer vos ventes, en vous aidant à optimiser vos dépenses et en vous facilitant la vie au quotidien.

Et tout cela pour améliorer votre compétitivité.