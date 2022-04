Isabelle MONNIER

Après 10 ans d'expérience professionnelle dans des domaines variés (media, assurance, luxe) et dans 3 pays différents (France, Japon, USA), j'ai repris mes études en 2010.

En septembre 2012, à la suite de mon master 2 en Administration et Gestion des entreprises, j'ai été embauchée comme Responsable administratif et financier chez Fotopedia, start-up spécialisée dans le développement d'applications iOS. Je suis toujours en poste actuellement, mais notre activité n'a pas obtenu les résultats attendus et je suis à la recherche d'un nouveau poste pour avril 2015.

Idéalement un poste généraliste dans une structure à taille humaine où mon expérience internationale et polyvalente serait recherchée.





Mes compétences :

Organisée

Dynamique