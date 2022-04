Isabelle MONTANARI

Ergothérapeute depuis 2002 j'exerce actuellement ma profession en tant que libéral.



L’ergothérapie est une profession paramédicale réglementée par le code de la santé et a pour but d’obtenir ou de retrouver une meilleure autonomie.



Mon site internetArray vous présente les différents champs d’intervention d’un ergothérapeute dans le cadre d’un exercice libéral.



Mon secteur d’intervention est le Finistère nord pour les particuliers et le Grand Ouest pour les interventions relevant de l’audit, de la formation continue et/ou de l’expertise du dommage corporel.