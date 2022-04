- Plongeuse professionnelle et Permis côtier :

Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie « Classe I Mention B », Brevet de plongée FFESSM « Niveau 3 » et PADI « Advanced Open Water Diver ».



- Préparation au concours d'Ingénieur territorial (Cadre A) :

Spécialité « Urbanisme, Aménagement et Paysages », option « Paysages et Espaces verts ».