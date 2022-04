Elsa BUGOT

Dessins de précision, spécialisé dans l'illustration naturaliste et scientifique.

Être la plus juste et la plus précise possible pour partager mes connaissances en biologie et en écologie au travers de mes dessins, voilà mon objectif !

Je vous invite à voir mes travaux sur : http://www.elsabugot.fr



Bases en écologie :

- Méthodes de conservation et de gestion des écosystèmes naturels ;

- Méthodes d'inventaires et de suivis faune flore ;

- Systèmes d'Information Géographique ;

- Connaissance des écosystèmes aquatiques : physique, écologie, impacts des pêcheries ;

- Connaissances en Écologie (de la génétique des populations à l'écologie des écosystèmes).



Mes compétences :

Dessin scientifique

Aquarelle

Crayons aquarellables

Graphite

Rotring

Pastels secs