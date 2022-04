Bonjour, je suis autonome, organisée, rigoureuse et sérieuse, toujours de bonne humeur. une pointe de fantaisie et d'humour me plait aussi. Je recherche un poste de commerciale ou formatrice pour une marque de cosmétique basée sur la Dordogne, avec une préférence pour des marques d'instituts. J'étudierai toutes propositions dans ce sens.



Mes compétences :

Organisation

Charisme

Formation commerciale

Autonomie professionnelle

Coaching d'équipe

Promotion des ventes