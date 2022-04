Isabelle MOREAU

Bonjour,



isa daqueen, aka daqueen… graphiste, illustratrice, infographiste.

Créatrice de Motifs Valables, motifs pour l'impression.

Après plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la communication graphique, je mets aujourd'hui à profit mon expérience et mes compétences de graphiste au service d'un nouveau projet "Motifs Valables".

Création de motifs, d'illustration et d'éléments graphique pour l'impression (textile, papèterie, décoration intérieur, ...).

Mon travail est à votre disposition sous licence ou pour des commandes personnalisées? entreprises, particuliers et associations.

Appelez-moi pour toutes infos.



http://www.motifsvalables.com/



Mes compétences :

Adobe

Communication

Communication visuelle

Édition

Graphisme

Illustration

Print

Adobe Flash

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Relations clients

Analyse des besoins

Sourcing