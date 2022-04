Isabelle MORIN

Notre entreprise est spécialisée depuis 2005 dans la recherche de talents de haut niveau, pour différents secteurs d’activités.

Elle a comme objectifs de cibler, d’attirer et de proposer les meilleures candidatures dans le but d’aider ses collaborateurs à maximiser leur performance et leur rentabilité.



De plus, en partenariat, Recrutement Intégral vous accompagne dans vos démarches d’organisation et d’optimisation de votre fonction Gestion des Ressources Humaines. Pour tous vos projets tels que :



Dotation (ex. descriptions de poste, recrutement et sélection de candidats, accueil, intégration, …);

Formation (ex. procédure et outil d’analyse des besoins, planification et suivi, …);

Appréciation de la performance des employés (ex. processus de gestion de la performance, …)

Rémunération (ex. politique de rémunération, structure de rémunération, conditions de travail…);

Reconnaissance (politique de reconnaissance des années de service, activités spéciales…);

Gestion courante (ex. indicateurs de performance GRH, manuel d’employé,…);

Gestion des mouvements internes (ex. gestion de la relève, progression et plan de carrière,…);

Relations de travail (ex. climat de travail, gestion des plaintes, gestion de la discipline, …)

Communication (ex. mécanismes de communication, réunions, implication des employés, …)

Santé et sécurité (ex. politique de retour au travail, indicateurs de performance,…)

contact : isabelle.morin941@outlook.fr