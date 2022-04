Isabelle MORIN

Bonjour à toutes et à tous



Après une formation de Gestionnaire de paie chez Euroformation Toulouse et un stage chez DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE à Toulouse, j'ai obtenu le Titre Professionnel de Gestionnaire de Paie.



En CDD puis en CDI depuis mai 2015, comme Technicienne de Paie chez @com Expertise à Figeac.

J'ai géré un portefeuille d'environ 80 dossiers soit 270 payes en hiver et 330 pendant la saison d'été.



J'ai quitté @com expertise pour me rapprocher de la personne que j'aime et je suis maintenant disponible sur Angers (49) pour une nouvelle aventure professionnelle en entreprise ou cabinet comptable.



Mes compétences :

Paye/Prsi