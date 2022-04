Isabelle MORITZ

Véritable professionnelle de la fonction RH, je recherche un poste qui me permettra de mettre à profit mes solides connaissances en matière de législation sociale et mon expérience réussie dans le domaine de la paie et l'administration du personnel.



Dynamique, passionnée, organisée et extrêmement consciencieuse, je possède en outre un grand sens des responsabilités et je sais faire preuve d'une discrétion à toute épreuve. D'autre part, mon caractère agréable et mes grandes facilités relationnelles me permettent de m'intégrer rapidement au sein d'une équipe et de me faire apprécier par le personnel que je suis amenée à gérer.



Mes compétences :

Paie

Hypervision

Gestion du personnel

Management