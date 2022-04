Isabelle MORY

TAL&Co est le révélateur de vos talents !



Nous vous aidons à prendre conscience de vos talents pour gagner en sérénité, affirmation de soi, leadership, efficacité, confiance, expertise...



- accompagnement individuel des managers

- coaching

- accompagnement collectif en management et leadership

- formations intra entreprises

- codeveloppement

- accompagnement à la gestion de projets stratégiques

- ingénierie pédagogique

- gestion des organisations et des métiers

- entretien de recrutement et détection des potentiels



Mes compétences :

Gestion de carrières

Gestion des compétences

Formation

GPEC

Recrutement