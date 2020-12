Jeremy CANONNE

Directeur Merchandising, Business Developer, Responsable Achats, Directeur de Magasin, Analyst CRM, Chef de Produit, Conducteur de Travaux, Responsable Trade Marketing, Responsable Administratif & Financier Autant de missions de recrutement qui mont donné la chance déchanger avec des femmes et des hommes passionnants.



Après 8 belles années passées en cabinet de recrutement, à conseiller et accompagner une clientèle diversifiée dans des secteurs variés (distribution PAP/parfumerie, agence web & marketing, ESN, bâtiment, industrie, e-commerce, immobilier), jai rejoint la société Hoist Finance en 2016.



Rattaché au DRH, ma mission consiste à décliner de façon opérationnelle la stratégie RH sur les périmètres Recrutement & Gestion des Carrières, pour la France et la Roumanie. En dautres mots : Cibler, attirer, évaluer, fidéliser et faire grandir les talents de lentreprise ; en ayant une logique "business partner" pour répondre aux enjeux humains et économiques de l'entreprise. Porté par le sens du résultat, jai également lopportunité dentreprendre ou de suivre des projets RH liés par exemple au parcours dintégration, au développement de la marque employeur et de lexpérience collaborateur, à lharmonisation des pratiques et des process, à la diversité



#conviction #réactivité #organisation #dynamisme #analytique #participatif #ténacité #agilité #bienveillance



Hoist Finance est une banque Suédoise cotée au Nasdaq OMX spécialisée dans le rachat et la gestion de portefeuilles de créances bancaires « Non Performing Loans » (NPL). Depuis le début de la crise de 2008, les banques européennes ont accumulé des stocks de NPL qui ne sont pas encore résorbés. Cest dans ce contexte que Hoist Finance intervient en investissant dans les portefeuilles et en reprenant la gestion des encours (créances civiles, commerciales-SME et immobilières). Hoist Finance est lun des rares acteurs régulés intervenant dans ce secteur.



Le groupe compte 1500 collaborateurs dans 11 pays européens (dont environ 140 en France) et connait une croissance annuelle à 2 chiffres depuis plus de 10 ans. Hoist Finance est signataire de la Charte de la Diversité et sengage à étudier, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.