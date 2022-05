Abdelkrim AKKIOUI

Ingénieur passionné avec une curiosité incessante et le désir de découvrir de nouvelles technologies. Je souhaite donner à mon projet professionnel un nouvel élan.

L'esprit d'équipe et le sens du service sont deux valeurs professionnelles qui me semblent très importantes. Mes différentes expériences dans le secteur informatique m'ont appris à faire preuve d'une grande rigueur.

Je suis ouvert à de nouveaux défis.



Mes compétences :

Administration système : Windows et Linux

Administration Outils et Infrastructures (MCO)

Sauvegarde et stockage (SAN, NAS)

Gestion de projet

Support technique et fonctionnel

Analyse de données

Assistance utilisateurs

BDD : Microsoft SQL Server, Oracle

Exploitation informatique

Virtualisation : VMware ESX

Sécurité informatique