Isabelle MORIZE

CHEF COMPTABLE / RESPONSABLE COMPTABLE
EXPERIENCE COMPTABILITE GENERALE / FISCALITE / MANAGEMENT / SOCIAL / FORMATION / ANIMATION
Entreprises
ARMINES
- CHEF COMPTABLE
2011 - 2014METIER D'ARMINES : RECHERCHE SCIENTIFIQUE
BILAN - LIASSE FISCALE - DECLARATIONS FISCALES - ANALYSE DES COMPTES DE 50 LABORATOIRES - 8 COMPTABLES - REORGANISATION DU SERVICE COMPTABLE - RELATION AVEC LES BANQUES, LES CAC, L'ADMINISTRATION FISCALE. REMONTER D'INFORMATION AUX DIRECTEURS, AUX CHERCHEURS.
LES LABORATOIRES SERVIER
- RESPONSABLE SERVICE COMPTABILITE GENERALE
2010 - 2011PRISE EN CHARGE DU GROUPE COMPTABLE RECHERCHE AVEC 2 COLLABORATEURS - POUR 8 SOCIETES : BILANS, LIASSES FISCALES, ETATS FINANCIERS, ANALYSE DES COMPTES, DECLARATIONS FISCALES, SUIVI DES IMMOBILISATIONS. PREPARATION DES LIASSES DE CONSOLIDATION
ANDRE CHENUE - Groupe HORUS FINANCE
- RESPONSABLE COMPTABLE
2000 - 2008RESPONSABLE DE LA B.U. LOGISTIQUE DU GROUPE HORUS FINANCE - 5 SOCIETES
BILANS - LIASSES FISCALES - DECLARATIONS FISCALES - ARRETE MENSUEL A J+5 - RELATION AVEC LES BANQUES, LES CAC. REORGANISATION DU SERVICE COMPTABLE - PARTICIPATION AUX BUDGETS - 5 COMPTABLES - RELATION A L'INTERNATIONALE
DYNAPOST Groupe LA POSTE
- CHEF COMPTABLE
1999 - 1999BILANS ET ARRETES MENSUELS AVEC UNE EQUIPE DE 4 COMPTABLES
BUDGETS AVEC LE CONTROLEUR DE GESTION
RELATION AVEC LES CAC
CALAN RAMOLINO ET ASSOCIES (Groupe DELOITTE)
- COLLABORATRICE COMPTABLE
1996 - 1998RESPONSABLE D'UN PORTEFEUILLE DE 20 CLIENTS EN EXPERTISE ET EN CAC DANS DES PME DE DIFFERENTS METIERS : MISSIONS DE REVISION DES COMPTES, BILANS ET LIASSES, CONSEILS, MISSIONS AUDIT, FORMATION DU PERSONNELS COMPTABLES CHEZ LES CLIENTS.
RESPONSABLE DU SERVICE PAIE ET TOUTES PRESTATIONS SOCIALES DES CLIENTS : ORGANISATION ET GESTION DU SERVICE AVEC 1 ASSISTANTE, FORMATION PAIE CHEZ LES CLIENTS.