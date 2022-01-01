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Isabelle MORIZE

PARIS

Election présidentielle 2022

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En résumé

CHEF COMPTABLE / RESPONSABLE COMPTABLE
EXPERIENCE COMPTABILITE GENERALE / FISCALITE / MANAGEMENT / SOCIAL / FORMATION / ANIMATION

Entreprises

  • ARMINES - CHEF COMPTABLE

    2011 - 2014 METIER D'ARMINES : RECHERCHE SCIENTIFIQUE
    BILAN - LIASSE FISCALE - DECLARATIONS FISCALES - ANALYSE DES COMPTES DE 50 LABORATOIRES - 8 COMPTABLES - REORGANISATION DU SERVICE COMPTABLE - RELATION AVEC LES BANQUES, LES CAC, L'ADMINISTRATION FISCALE. REMONTER D'INFORMATION AUX DIRECTEURS, AUX CHERCHEURS.

  • LES LABORATOIRES SERVIER - RESPONSABLE SERVICE COMPTABILITE GENERALE

    2010 - 2011 PRISE EN CHARGE DU GROUPE COMPTABLE RECHERCHE AVEC 2 COLLABORATEURS - POUR 8 SOCIETES : BILANS, LIASSES FISCALES, ETATS FINANCIERS, ANALYSE DES COMPTES, DECLARATIONS FISCALES, SUIVI DES IMMOBILISATIONS. PREPARATION DES LIASSES DE CONSOLIDATION

  • ANDRE CHENUE - Groupe HORUS FINANCE - RESPONSABLE COMPTABLE

    2000 - 2008 RESPONSABLE DE LA B.U. LOGISTIQUE DU GROUPE HORUS FINANCE - 5 SOCIETES
    BILANS - LIASSES FISCALES - DECLARATIONS FISCALES - ARRETE MENSUEL A J+5 - RELATION AVEC LES BANQUES, LES CAC. REORGANISATION DU SERVICE COMPTABLE - PARTICIPATION AUX BUDGETS - 5 COMPTABLES - RELATION A L'INTERNATIONALE

  • DYNAPOST Groupe LA POSTE - CHEF COMPTABLE

    1999 - 1999 BILANS ET ARRETES MENSUELS AVEC UNE EQUIPE DE 4 COMPTABLES
    BUDGETS AVEC LE CONTROLEUR DE GESTION
    RELATION AVEC LES CAC

  • CALAN RAMOLINO ET ASSOCIES (Groupe DELOITTE) - COLLABORATRICE COMPTABLE

    1996 - 1998 RESPONSABLE D'UN PORTEFEUILLE DE 20 CLIENTS EN EXPERTISE ET EN CAC DANS DES PME DE DIFFERENTS METIERS : MISSIONS DE REVISION DES COMPTES, BILANS ET LIASSES, CONSEILS, MISSIONS AUDIT, FORMATION DU PERSONNELS COMPTABLES CHEZ LES CLIENTS.
    RESPONSABLE DU SERVICE PAIE ET TOUTES PRESTATIONS SOCIALES DES CLIENTS : ORGANISATION ET GESTION DU SERVICE AVEC 1 ASSISTANTE, FORMATION PAIE CHEZ LES CLIENTS.

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