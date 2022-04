Isabelle MORTREUIL

Passionée de décoration, design et de formation commerciale / marketing, j'ai créé il y 9 ans la marque de mobilier MATIERE GRISE.

Mes compétences sont transversales du fait de la polyvalence qu'exige une PME : Politique générale d'entreprise au travers de la définition des axes de développement .

Dimension marketing /commerciale:sélection produit, suivi de prototypage, négociation achats, relations clientèle ( revendeurs, hôtellerie, architectes et autres prescripteurs), élaboration de politiques tarifaires, commerciale, organisation des salons professionnels, mise en place des outils de vente ( édition et web), suivi des 4 commerciaux.

J'en oublie certainement... en particulier toute la partie financière que je sous traite à un cabinet d'expertise comptable, qui m'accompagne dans l'analyse des tableaux de bords et autres outils financiers.



Mes compétences :

Marketing

Négociation

Design

Achats