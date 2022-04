Isabelle MOULIN

RESPONSABLE DE SITE Association tutélaire aux majeurs protégés.

Responsable d'une équipe de 17 personnes ( mandataires à la protection judiciaires et assistantes ) composées de juristes et de conseillers économique et sociale.

pilotage de l'activité dans le respect des délais définis.

Proposition d'organisation à la Direction ( fiches de fonctions, répartitions des tâches entre fonctions, établissement des procédures) mise en oeuvre et suivi.

Animation d'équipe ( communication et partage de valeurs communes, gestion de réunion).

Gestion des ressources humaines: donner envie, motiver, fédérer, développer les potentiels et piloter la performance.

Accompagnement de collaborateurs. Entretiens annuels.

Soutien technique auprès de l'équipe sur situations complexes, sociales, juridiques ou administratives et financières.

Gestion des conflits.

Gestion de crise institutionnelle et avec les usagers.(Intervention des forces de l'ordre, Visites à domicile difficiles, SPDT...)

Procédures de recrutement et d’intégration de nouveaux salariés.

Accompagnement et suivi avant licenciement. Soutien de l'équipe.

DEVELOPPEMENT: Mise en place de postes spécifiques( gestion patrimoniale, affaires juridiques, poste de proximité sur secteur éloigné);

Mise en place de poste de soutien aux tuteurs familiaux ( numéro vert, permanence dans les tribunaux, rendez vous, intervention collective à l'extérieur).

ORGANISATION/GESTION.

Affectation des dossiers.

Définir les objectifs du Service en concertation avec la Direction et contribuer à leur réalisation ( Mise en place et suivi des indicateurs)

Mise en place et suivi des procédures.

Mise en place d'outils de communications dématérialisés.

Mise en place de la Gestion Electronique des Documents entrants et sortants avec signature électronique.

Mise en conformité des outils de travail avec la nouvelle législation.

Suivi Procédure qualité en lien avec le coordinateur qualité ( audit interne et externe, enquête de satisfaction, évaluation interne)

Mise en place de formations.

RELATIONS PARTENARIALES Relations avec les partenaires: magistrats, greffiers, partenaires sociaux, Mairies, Etablissements, Organismes bancaires, Rencontres et intervention.

METIER: Maîtrise de la législation en vigueur, veille juridique. Maîtrise de l'outil informatique.



Mes compétences :

Management

Gestion

Veille juridique et législative

Gestion des conflits

Accompagnement au changement

Gestion de la relation client

Animation d'équipe

Relationnel

Accompagnement

Recrutement

Animation de réunions

Développement commercial

Organisation du travail