Isabelle MOULIN

Etant à la recherche d'un premier emploi il y a bientôt 20 ans, j'ai eu l'idée de reprendre un commerce et suis allée prospecter les différents organismes finançiers afin d'obtenir leur confiance dans mon nouveau projet de vie.Une seule personne me fit confiance et cru au dossier qui s'appuiait pourtant sur de bons chiffres, mais mon inexpérience freina les autres banques .Je repris donc une toute petite épicerie de quartier et commença mon activité sans grande prétention , sinon celle de pouvoir devenir autonome sur le plan financier .Au fil ,des années , je me fis aider et embaucha du personnel ce qui me permit de me mettre à la gestion de mon commerce lors de mon passage en société il y a 4 ans ,et découvrir un tout autre aspect des relations commerciales que j'ignorais totalement.Au jour d'aujourd'hui , je fais du travail de bureau lié à la gestion commerciale ainsi que de la gestion de personnel ,ce qui m'oblige régulièrement à me remettre en question

afin de gérer au mieux mon équipe de collaborateurs dans laquelle nous sommes à 7 pour l'instant.

Mes centres d'intérêt sont, de part mon manque de temps, liés à mes trois enfants, ma famille ainsi que le développement de mes opportunités commerçiales.Au fil des années , j'ai pû faire évoluer mes compétences commerciales, et me rendre compte qu'en ayant aussi commis des erreurs , cela m'avait permit d'évoluer positivement et de rebondir souvent, pour finalement rester assez compétitive et positive.

En conclusion , les mauvaises expériences vécues sont aujourd'hui un indéniable atout dans mon jeu.Le fait aussi de garder le moral en toutes circonstances, sans se ronger par le stress qui gâche la vie, est une faculté que je m'éfforce de ne pas perdre.

Je laisse toutefois peu de place au hasard et ne joue pas avec ma carrière , même si j'éspère biensûr les bonnes cartes, les heureuses rencontres qui débouchent parfois sur de solides négociations sur le long terme.